Море опасных моментов, голов, вратарских спасений и буря эмоций. В Ярославле состоялся традиционный новогодний мини-футбольный турнир. В областной центр съехались команды со всего «Золотого кольца». За главный трофей боролась и сборная журналистов, за которую выступали наши коллеги из «Ярославии».

Три группы, девять команд, более ста участников собрал ежегодный мини-футбольный новогодний турнир. В Ярославль приехали коллективы, представляющие футбольные федерации «Золотого кольца». Это — Иваново, Кострома, Вологда, Владимир, Тверь и, конечно, хозяйка турнира, сборная Ярославля.

«Футбол это всё-таки в первую очередь это радость. Не бывает жизни без радости. Поэтому мы здесь, мы играли, мы выявляли победителя, мы оказались очень радушными хозяевами. Я доволен, что мы его провели»,— говорит Андрей Золотов — президент Федерации футбола Ярославской области.

В жизни представители федераций друзья и коллеги, но на футбольном поле — соперники. На площадке каждый боролся до последнего.

«Ну, интересно, всё равно. Все сами выходим, показываем, что каждый из нас может хоть как то. Если кто-то в возрасте, то передвигается, играет. Футбол же всем возрастам доступен»,— отметил Сергей Куликов — председатель Тверской областной федерации футбола.

Помимо федераций футбола «Золотого кольца» здесь принимает участие команда сборная журналистов. Однако так получилось, что по сетке нам поставили четыре игры подряд без всякого перерыва. Мы, конечно, сражаемся, боремся, однако сил осталось крайне мало и очень сложно победить. Два поражения и две победы. Итог — 5 место досталось представителям СМИ. Играющий тренер Владимир Веселовский назвал причины, из-за которых его команда выступила не столь успешно.

Владимир Веселовский: «Вратарь у нас, конечно, не выручал сегодня, не выручал. Вот. Капитан не очень был. Капитан Захар. А на самом деле хорошо, что такие турниры проходят. Нам, к сожалению, журналистам не получается часто собираться играть в футбол. Поэтому коллектив такой не очень сыгранный. Сразу мы в первом матче семь штук получили».

В итоге в финал вышли команды Ивановской федерации и сборная судей. В упорном противостоянии сильней оказались гости из соседней области. А это значит, что главный трофей новогоднего кубка вновь уехал из столицы «Золотого кольца».

Захар Акопов,

оператор Алексей Карашев