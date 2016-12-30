Море опасных моментов, голов, вратарских спасений
Три группы, девять команд, более ста участников собрал ежегодный мини-футбольный новогодний турнир.
«Футбол это
В жизни представители федераций друзья
«Ну, интересно, всё равно.
Помимо федераций футбола «Золотого кольца» здесь принимает участие команда сборная журналистов. Однако так получилось, что по сетке нам поставили четыре игры подряд без всякого перерыва. Мы, конечно, сражаемся, боремся, однако сил осталось крайне мало
Владимир Веселовский: «Вратарь
В итоге
Захар Акопов,
оператор Алексей Карашев