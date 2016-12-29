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Четверг, 29 Декабрь 2016 21:00

В «Вятском» презентовали книгу Любови Казарновской

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В историко-культурном центре «Вятское» сегодня состоялась презентация книги Любови Казарновской. «Любовь меняет все» — это не только воспоминания о людях, которые встречались на творческом и жизненном пути певицы, но и рассказ о семье, о муже и сыне, о секретах красоты и молодости. В этом году оперная дива отметила сразу две даты — личный юбилей и 35-летие с момента первого выхода на большую сцену. Идея книги-интервью принадлежит супругу Любови Казарновской Роберту и подруге Амарии Рай. Но даже близким людям пришлось запастись терпением, чтобы получить согласие. Плотный график не позволил Любови Казарновской самой сесть за письменный стол. Тогда и родилась идея интервью. Вопросы, вспоминает Любовь Юрьевна, были заданы так, что она, сама того не замечая, по-новому взглянула на события своей жизни. Может быть, поэтому книга получилась достаточно откровенной и неожиданной даже для самой певицы.

«Она сдернула все эти покровы штампованной условности, которые естественным образом на нас налипают. Потому что люди хотят нас видеть в определенном образе и поэтому люди, которые берут книгу в руки, говорят: «боже мой, мы вас совершенно не знали. Мы вас представляли совсем другой». Поэтому мне интересно, что скажете вы»,— сказала Любовь Казарновская.

Марина Ромакина,

оператор Игорь Морщаков

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