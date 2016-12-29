В историко-культурном центре «Вятское» сегодня состоялась презентация книги Любови Казарновской. «Любовь меняет
«Она сдернула все эти покровы штампованной условности, которые естественным образом
Марина Ромакина,
оператор Игорь Морщаков
В историко-культурном центре «Вятское» сегодня состоялась презентация книги Любови Казарновской. «Любовь меняет
«Она сдернула все эти покровы штампованной условности, которые естественным образом
Марина Ромакина,
оператор Игорь Морщаков
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)