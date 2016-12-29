Восемь премьер, два фестиваля, шесть номинаций на «Золотую маску», премия имени Станиславского, масштабные гастроли
Первому русскому есть, что вспомнить о 2016-м. Зритель
«Нет, все никогда
Театр
«Огромное вам спасибо
Таким достижением в 2016-м стало признание заслуг волковцев профессиональным жюри. Премия имени Станиславского впервые
«Это будет восемь премьер, это очень много, конечно, для Большого академического театра,
Апрель 2017-го вновь пройдёт под знаком главного театрального фестиваля страны.
Марина Ромакина,
оператор Артем Геворкян