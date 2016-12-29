Восемь премьер, два фестиваля, шесть номинаций на «Золотую маску», премия имени Станиславского, масштабные гастроли от Ялты до Магадана. Первый русский подвел итоги 2016-го. «Вести» вспомнили о самых заметных событиях года календарного в жизни волковцев.

Первому русскому есть, что вспомнить о 2016-м. Зритель в этом календарном году увидел восемь очень разных премьер. Денис Азаров выпустил «Ревизора», режиссер-дебютант на Волковской сцене Александ Созонов — «Жестокие игры». Наконец-то порадовал новым спектаклем Александр Кузин. Евгений Марчелли подарил ностальгическую «Зеленую зону» и весьма неожиданную «Чайку.Эскиз». Год завершается, но почти половина театрального сезона позади. Успехи видны всем, но что-то задуманное так и осталось невоплощенным.

«Нет, все никогда не удается. Это нормально. Настроение рабочее. Такое производственное»,— говорит Евгений Марчелли — художественный руководитель государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова.

Театр в этом году активно гастролировал — Махачкала, Дербент, Беслан, Ялта, Севастопроль, Рига, Магадан. Именно там и всему коллективу первого русского, и зрителю пришлось пройти проверку на прочность. Во всем городе, в том числе и в театре, пропало электричество. Но спектакль продолжился. Актеры играли при свете экранов и фонариков на сотовых. Таких долгих и бурных аплодисментов труппа не забудет никогда.

«Огромное вам спасибо за то, что вы нам подарили в этом году. Много-много премьер, много-много достижений»,— сказала Марина Васильева — директор департамента культуры ЯО.

Таким достижением в 2016-м стало признание заслуг волковцев профессиональным жюри. Премия имени Станиславского впервые за свою историю существования была вручена не конкретному человеку, а целому коллективу. Творческий экватор достигнут. Впереди — новые победы, новые спектакли и новый 2017-й.

«Это будет восемь премьер, это очень много, конечно, для Большого академического театра, но это объективные наши условия. Я бы не хотел бы забегать вперед, но хотел бы заметить, что они для нас чрезвычайно интересны и важны»,— сказал Юрий Итин — директор Государственного академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова.

Апрель 2017-го вновь пройдёт под знаком главного театрального фестиваля страны. У спектакля Евгения Марчелли «Чайка. Эскиз» — шесть номинаций на «Золотую маску».

Марина Ромакина,

оператор Артем Геворкян