Движение юнармейцев пополнилось воспитанниками Даниловского военно-патриотического клуба. Красные и синие береты, брюки песочного цвета и нашивки с орлом и звездой. Форма разработана специально для «Юнармии». Есть у ребят свой гимн и своя клятва. Впереди у новобранцев насыщенная жизнь.

«Будут вести юнармейскую работу здесь по району, делать добрые дела, участвовать в военно-патриотических мероприятиях, акциях, помогать ветеранам, ухаживать за памятниками»,— говорит Николай Чупин — начальник регионального штаба движения «Юнармия».