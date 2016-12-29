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Четверг, 29 Декабрь 2016 05:32

Движение юнармейцев пополнилось ребятами из Данилова

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Движение юнармейцев пополнилось воспитанниками Даниловского военно-патриотического клуба. Красные и синие береты, брюки песочного цвета и нашивки с орлом и звездой. Форма разработана специально для «Юнармии». Есть у ребят свой гимн и своя клятва. Впереди у новобранцев насыщенная жизнь.

«Будут вести юнармейскую работу здесь по району, делать добрые дела, участвовать в военно-патриотических мероприятиях, акциях, помогать ветеранам, ухаживать за памятниками»,— говорит Николай Чупин — начальник регионального штаба движения «Юнармия».

Сейчас в рядах движения 108 ребят из Ярославля. Еще 500 пока кандидаты. Чтобы стать юнармейцами им нужно вести здоровый образ жизни, быть спортивными и хорошо учиться.

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