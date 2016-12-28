В наш город приехал сын легендарного клоуна Юрия Никулина. Максим Никулин посетил представление, которое в эти дни идет на манеже Ярославского цирка. И рассказал нам рецепт идеальной цирковой программы.

На этот раз представление открывают главные новогодние чародеи. Появление Деда Мороза и Снегурочки заставляет зрителя застыть в ожидании настоящего чуда. И волшебство действительно приходит. Искусством магии владеет и воздушная гимнастка Ольга Шмелева. Но за легкостью ее полета скрывается упорный труд.

«Я работаю этот номер достаточно давно, 13 лет, и все равно ежедневные тренировки необходимы. И я не могу позволить себе быть в другой форме, только в такой»,— говорит Ольга Шмелева — воздушная гимнастка на трапеции.

А вот клоуну-универсалу Владимиру Дерябкину помимо тренировок нужны еще большие запасы тарелок. Их за одно представление артист может разбить тридцать штук.

«А что делать? Публика хочет зрелищ. Тарелки бьются — ах, как так? Елки-палки, все тарелки побили. Вот за счет этих эмоций и налаживается связь артиста-клоуна со зрителем»,— говорит Владимир Дерябкин — клоун-универсал.

Эта связь незрима — уверен Максим Никулин. Сын знаменитого клоуна Юрия Никулина убежден — заставить смеяться многотысячную публику непросто, но если контакт произошел — сердце каждого ребенка и взрослого в зале завоевано.

Максим Никулин: «Любая цирковая программа то, на что нужно смотреть он-лайн, визуально. Цирк нельзя показывать по телевизору, даже в кино. Это искусство, которое требует присутствия. Папа мой говорил: «цирк, это такая штука, которая должна радовать, удивлять и немножко пугать». Вот когда все эти ингредиенты все в правильной пропорции, в нужном размере смешаны в одном котле — получается настоящий цирк».

Атмосферу представления дополняют стихии. Вода, огонь и воздух — полноправные артисты цирка. Наблюдать настоящее волшебство ярославцы могут на протяжении всех новогодних каникул.

Анна Мельник,

оператор Алексей Карашев