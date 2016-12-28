В наш город приехал сын легендарного клоуна Юрия Никулина. Максим Никулин посетил представление, которое
На этот раз представление открывают главные новогодние чародеи. Появление Деда Мороза
«Я работаю этот номер достаточно давно,
А вот клоуну-универсалу Владимиру Дерябкину помимо тренировок нужны еще большие запасы тарелок.
«А что делать? Публика хочет зрелищ. Тарелки
Эта связь
Максим Никулин: «Любая цирковая
Атмосферу представления дополняют стихии. Вода, огонь
Анна Мельник,
оператор Алексей Карашев