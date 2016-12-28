В Ярославле появится детский технопарк.
«Мы планируем оперативно провести всю необходимую работу: отремонтировать помещения, установить оборудование, подготовить специалистов, чтобы наш центр открыл свои двери для ребят уже
В Ярославле появится детский технопарк.
«Мы планируем оперативно провести всю необходимую работу: отремонтировать помещения, установить оборудование, подготовить специалистов, чтобы наш центр открыл свои двери для ребят уже
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)