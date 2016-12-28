В Ярославле появится детский технопарк. Наш регион стал одним из победителей конкурса Министерства образования и науки России и в следующем году получит субсидию на реализацию этого проекта. Ожидается, что из федерального бюджета поступит порядка 50–60 миллионов рублей. Еще 30 миллионов добавит бюджет областной. На площадке детского технопарка юные таланты смогут обучаться по наиболее востребованным программам дополнительного образования. Руководить процессом будут не только педагоги, но и мастера промышленного производства. Ребятам предстоит решать реальные задачи, поставленные перед промышленными предприятиями. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что технопарк планируется создать в Рыбинске.

«Мы планируем оперативно провести всю необходимую работу: отремонтировать помещения, установить оборудование, подготовить специалистов, чтобы наш центр открыл свои двери для ребят уже в сентябре 2017 года. Сегодня и в России в целом, и в нашем регионе очень высок спрос на инженерные кадры. Внедрение новой модели дополнительного образования, которой естественнонаучное и техническое направления обозначены в качестве приоритетных, будет способствовать решению этого вопроса. Уверен: детский технопарк в Рыбинске станет одной из точек роста Ярославской области — кузницей будущих высокопрофессиональных кадров для промышленных предприятий»,— сказал Дмитрий Миронов.