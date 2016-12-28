Культурное сообщество подвело итоги года. 2016-й выдался насыщенным и щедрым на награды. В этом году заслуги музея-заповедника «Ростовский кремль», Ярославского художественного музея и театра имени Волкова были отмечены на международном уровне. Весной в Ярославле состоялась презентация фильма Александра Архангельского «Музейное действо». Получасовая документальная лента рассказывает о прошлом и настоящем Ростовского кремля и его уникальной коллекции русского авангарда. Фильм был представлен в номинации «Длинный метр» фестиваля Международного комитета по аудиовизуальным и новым технологиям Международного совета музеев и стал серебряным призером.

«Это признание профессионалов. При этом я могу сказать, что в тех конкурсах, в которых участвовали музеи, никакого лоббирования не было и быть не могло. Мы там совершенно неизвестны. Там знают Тртьяковку, Эрмитаж и Пушкинский музей»,— рассказала Наталья Каровская — директор Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

В этом же фестивале бронзы в номинации «Лучшее мобильное приложение» удостоен проект «Дом в разрезе» Ярославского художественного музея. Кроме того, ярославцы стали единственными российскими номинантами на звание «Европейский музей года-2016». В финал вышли 49 музеев из 24-х стран. И Ярославский художественный, по мнению экспертов, которые приезжали сюда в том числе инкогнито, соответствует всем критериям. Копилку многочисленных наград в этом году пополнил и первый русский. Осенью театр имени Волкова стал лауреатом Международной премии имени Станиславского — самой престижной в театральном сообществе. Ярославский театр, удостоенный высокой награды с формулировкой «За развитие сценического искусства и театрального дела в России», стал первым региональным коллективом, который получил эту премию.