Огромный петух появился в Заволжском районе Ярославля. Автор снежной скульптуры — Сергей Марценко. Для создания символа будущего года ему потребовались три КамАЗа со снегом, лопата и несколько элементов декора. В работе помогли друзья, а местная администрация обеспечила снежным стройматериалом. Рядом с петухом есть и деревянная горка. Поэтому скульптура уже стала любимым местом для отдыха детворы.

«Хотелось какую-то радость новенькую опять преподнести людям. Он был выше. Думал, вообще, сделать и длиннее. Но из-за времени уже не получается. Хвост еще надо дорабатывать. Но думаю, в процессе уже буду делать дальше»,— сказал Сергей Марценко – художник.