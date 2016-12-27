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Вторник, 27 Декабрь 2016 23:06

Огромный снежный петух появился в Заволжском районе Ярославля

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Огромный петух появился в Заволжском районе Ярославля. Автор снежной скульптуры — Сергей Марценко. Для создания символа будущего года ему потребовались три КамАЗа со снегом, лопата и несколько элементов декора. В работе помогли друзья, а местная администрация обеспечила снежным стройматериалом. Рядом с петухом есть и деревянная горка. Поэтому скульптура уже стала любимым местом для отдыха детворы.

«Хотелось какую-то радость новенькую опять преподнести людям. Он был выше. Думал, вообще, сделать и длиннее. Но из-за времени уже не получается. Хвост еще надо дорабатывать. Но думаю, в процессе уже буду делать дальше»,— сказал Сергей Марценко – художник.

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