В здании правительства области сегодня вручили традиционные губернаторские премии работникам сферы образования.
«Это люди, которые разрабатывают новые инновационные подходы
Новые подходы
«Такие уникальные вещи
В здании правительства области сегодня вручили традиционные губернаторские премии работникам сферы образования.
«Это люди, которые разрабатывают новые инновационные подходы
Новые подходы
«Такие уникальные вещи
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