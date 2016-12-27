В здании правительства области сегодня вручили традиционные губернаторские премии работникам сферы образования. В этом году премию в размере 50 тысяч рублей получили учителя школ, методисты, педагоги дополнительного образования, заведующие детских садов. Всего 37 человек.

«Это люди, которые разрабатывают новые инновационные подходы к образовательному процессу. Это те люди, которые стремятся быть лучшими. Это те люди, которые имеют очень серьезные результаты на своём профессиональном поприще. И нам очень приятно, что имеем возможность поблагодарить их не только морально, но и финансово в канун Нового года»,— отметил Виктор Костин — первый заместитель председателя правительства Ярославской области.

Новые подходы в образовательной деятельности — это огромный труд и каждый из них по-своему уникален. К примеру, благодаря проекту детского дома музакально-художественного воспитания, ребята смогли посетить зарубежные страны, найти новых друзей и даже обрести свою семью.