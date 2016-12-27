Средний размер пенсии
«Министерство финансов Российской Федерации перечислит денежные средства
На подведении итогов областного отделения пенсионного фонда отметили представителей СМИ.
Средний размер пенсии
«Министерство финансов Российской Федерации перечислит денежные средства
На подведении итогов областного отделения пенсионного фонда отметили представителей СМИ.
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