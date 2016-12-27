Средний размер пенсии в Ярославской области составляет 12 тысяч 539 рублей. Об этом сообщили на подведении итогов за 2016-й год в областном отделении Пенсионного фонда. Всего в регионе получают пенсии более 408 тысяч человек. Ежемесячная потребность на такие выплаты по региону — более 5-ти с половиной миллиардов рублей. На встрече с журналистами отметили, что в этом году проведена индексация пенсий на 4%. Достойную материальную поддержку в области по-прежнему имеют Герои Советского Союза, России, соцтруда. Сотрудники Пенсионного фонда подтвердили, что в январе все пенсионеры области получат единовременное пособие — 5 тысяч рублей.

«Министерство финансов Российской Федерации перечислит денежные средства в соответствии с этим законом на счета казначейства только 9-го числа, в первый рабочий день. К нам эти деньги поступят 10-11-го числа. И мы их перечислим на почту и в кредитные учреждения»,— пояснил Владимир Комов — управляющий отделением Пенсионного фонда России по Ярославской области.