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Вторник, 27 Декабрь 2016 15:08

Средний размер пенсии в Ярославской области составляет 12 тысяч 539 рублей

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Средний размер пенсии в Ярославской области составляет 12 тысяч 539 рублей. Об этом сообщили на подведении итогов за 2016-й год в областном отделении Пенсионного фонда. Всего в регионе получают пенсии более 408 тысяч человек. Ежемесячная потребность на такие выплаты по региону — более 5-ти с половиной миллиардов рублей. На встрече с журналистами отметили, что в этом году проведена индексация пенсий на 4%. Достойную материальную поддержку в области по-прежнему имеют Герои Советского Союза, России, соцтруда. Сотрудники Пенсионного фонда подтвердили, что в январе все пенсионеры области получат единовременное пособие — 5 тысяч рублей.

«Министерство финансов Российской Федерации перечислит денежные средства в соответствии с этим законом на счета казначейства только 9-го числа, в первый рабочий день. К нам эти деньги поступят 10-11-го числа. И мы их перечислим на почту и в кредитные учреждения»,— пояснил Владимир Комов — управляющий отделением Пенсионного фонда России по Ярославской области.

На подведении итогов областного отделения пенсионного фонда отметили представителей СМИ. За четкое информирование жителей области была отмечена и наша программа «Вести-Ярославль».

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