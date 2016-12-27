Первый этап формирования управления Росгвардии по Ярославской области завершен.
«На сегодняшний день прорабатывается вопрос
Пока прием
«У нас практически 100% сотрудников, которые были
Зоя Рыжкова,
оператор Артем Геворкян
Первый этап формирования управления Росгвардии по Ярославской области завершен.
«На сегодняшний день прорабатывается вопрос
Пока прием
«У нас практически 100% сотрудников, которые были
Зоя Рыжкова,
оператор Артем Геворкян
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