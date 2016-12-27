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Вторник, 27 Декабрь 2016 14:54

Первый этап формирования управления Росгвардии по Ярославской области завершен

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Первый этап формирования управления Росгвардии по Ярославской области завершен. В состав нового ведомства вошли спецподразделения: СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана и центр лицензионно-разрешительной работы, который занимается контролем за оборотом оружия и частной охранной деятельностью. В настоящее время все сотрудники Росгвардии продолжают выполнять те же самые обязанности, что выполняли будучи сотрудниками полиции. А все организационные мероприятия, связанные с формированием нового ведомства, должны быть завершены к началу 2018-го года.

«На сегодняшний день прорабатывается вопрос об увеличении штатной численности сотрудников спецподразделений Росгвардии, управления войск Росгвардии, сотрудников лицензионно-разрешительной работы, вневедомственной охраны, все подразделения будут охвачены, кадровый ресурс существует на сегодняшний день в войсках»,— сказал Андрей Смирнов — начальник управления Росгвардии по Ярославской области.

Пока прием в Росгвардию осуществляется по тем же требованиям, которые предъявляются и к полицейским. Все социальные гарантии и льготы, положенные сотрудникам органов внутренних дел, будут сохранены также для бойцов и офицеров Росгвардии. В настоящее время новое ведомство в Ярославской области насчитывает более тысячи сотрудников.

«У нас практически 100% сотрудников, которые были в системе МВД перешли в Росгвардию, отказались единицы и причины там не существенны»,— отметил Дмитрий Батурин — начальник отдела кадров и взаимодействия со средствами массовой информации управления Росгвардии по Ярославской области.

Зоя Рыжкова,

оператор Артем Геворкян

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