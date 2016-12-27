Безопасность детей — задача взрослых. Под таким девизом в 39-ой школе Ярославля состоялся специальное занятие, на котором дети узнали как вести себя в угрожающей жизни и здоровью ситуации. Дома, в школе или по дороге туда, во дворе, в Интернете. Урок — первый, он открывает целую серию обучающих игр.

Алексей Чернышев: «В этом проекте участвует волонтерский корпус Демидовского университета и с января мы запускаем такие уроки. Постараемся охватить максимальное количество школ и классов. Эти уроки рассчитаны на учеников 4–5 классов. В игровой форме мы учим детей, как повести себя в нестандартной ситуации».

Это совместный проект общественной организации волонтеров ЯрСпас и депутата Государственной Думы Александра Грибова, который считает, что вопросам безопасности нужно всегда уделять особенное внимание. Обращений от обеспокоенных родителей множество. Они поступают регулярно. Эта тема станет главной в программе «Депутатский запрос» на «Радио России. Ярославль». Сегодня в 18.20 участники беседы расскажут о проверке так называемых «Дорог в школу».