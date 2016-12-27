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Вторник, 27 Декабрь 2016 11:30

В ярославских школах проведут специальные занятия по самозащите

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Безопасность детей — задача взрослых. Под таким девизом в 39-ой школе Ярославля состоялся специальное занятие, на котором дети узнали как вести себя в угрожающей жизни и здоровью ситуации. Дома, в школе или по дороге туда, во дворе, в Интернете. Урок — первый, он открывает целую серию обучающих игр.

Алексей Чернышев: «В этом проекте участвует волонтерский корпус Демидовского университета и с января мы запускаем такие уроки. Постараемся охватить максимальное количество школ и классов. Эти уроки рассчитаны на учеников 4–5 классов. В игровой форме мы учим детей, как повести себя в нестандартной ситуации».

Это совместный проект общественной организации волонтеров ЯрСпас и депутата Государственной Думы Александра Грибова, который считает, что вопросам безопасности нужно всегда уделять особенное внимание. Обращений от обеспокоенных родителей множество. Они поступают регулярно. Эта тема станет главной в программе «Депутатский запрос» на «Радио России. Ярославль». Сегодня в 18.20 участники беседы расскажут о проверке так называемых «Дорог в школу».

«Поводом этой большой работы стала и статистика, которую ведут правоохранительные органы, Следственный комитет. Потому что преступлений, которые совершаются в отношении детей — все еще очень и очень много. Детей грабят, на них нападают, они становятся жертвами мошенничества в Интернете. Со всеми этими мерами можно работать как правоохранительным органам, так и с помощью профилактики. Вот профилактике был посвящен сегодняшний урок»,— сказал Александр Грибов — депутат Государственной Думы.

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