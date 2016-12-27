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Вторник, 27 Декабрь 2016 10:04

Детские дома региона получат в подарок живые новогодние ели

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«И вот она нарядная на праздник к нам пришла». В области стартовала акция «Елка в подарок». Накануне зеленых красавиц срубили на территории Петровского питомника. Главный символ предстоящих праздников будет доставлен в детские дома региона. Всего новогодние ели получат 24 детских учреждения, где живут и учатся более полутора тысяч детей. Главные критерии при выборе дерева: возраст и внешний вид. Так, одна из самых высоких и пышных елей сегодня будет установлена в Арефинской школе-интернате Рыбинского района.

«В этом году у нас проводится в первый раз такая акция, в ходе которой во все детские дома, которые изъявили желание, чтобы их дети встретили Новый год с живой елкой, вот мы дарим детишкам в таких детских домах елки. У нас два питомника имеется. Они принадлежат подведомственному лесному хозяйству учреждению. Это лесная охрана. На данных питомниках произрастают ели, которые в принципе в большинстве случаев используются для восстановления лесов»,— рассказал Николай Савельев — директор департамента — главный государственный лесной инспектор Ярославской области.

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