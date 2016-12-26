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Понедельник, 26 Декабрь 2016 20:41

В предновогодние дни ярославцев ждут дожди и мокрый снег

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Дожди и лужи. В предновогодние дни впору доставать не санки и лыжи, а зонтики и резиновую обувь. По данным Ярославского Гидрометеоцентра, в ближайшие дни ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. Температура составит от нуля до пяти градусов мороза. И только к четвергу велика вероятность небольшого похолодания. Особенно оно будет заметно в ночные и утренние часы.

«Лишь 29 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Ночью при прояснении минус 10 минус 15 градусов. Что касается предновогодней погоды, то, к сожалению, она оказывается не совсем зимней — пасмурная, теплая, влажная погода. Временами будут идти осадки в виде мокрого снега, и температура сохранится 0 минус 5-ти градусов»,— рассказала Марина Пятерикова — ведущий инженер-синоптик отдела прогнозов Ярославского Гидрометеоцентра.

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