Дожди и лужи.В предновогодние дни впору доставать не санкии лыжи,а зонтикии резиновую обувь. По данным Ярославского Гидрометеоцентра, в ближайшие дни ожидается пасмурная погода с осадкамив виде снега и мокрого снега. Температура составит от нулядо пяти градусов мороза. И толькок четвергу велика вероятность небольшого похолодания. Особенно оно будет заметно в ночныеи утренние часы.
«Лишь 29 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Ночью при прояснении минус 10 минус15 градусов.Что касается предновогодней погоды, то, к сожалению, она оказывается не совсемзимней — пасмурная, теплая, влажная погода. Временами будут идти осадки в виде мокрого снега, и температура сохранится 0 минус 5-ти градусов»,— рассказала Марина Пятерикова — ведущий инженер-синоптик отдела прогнозов Ярославского Гидрометеоцентра.
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