Ярославская область в четвертый раз стала площадкой для проведения Межрегионального турнира по рукопашному бою памяти основателя Воздушно десантных войск Василия Маргелова. Но если в предыдущие годы соревнования проходили в Ярославле, на этот раз 40 спортсменов собрались в школе деревни Судино Ростовского района. Возраст участников — от 10 до 17 лет. В различных категориях победителями стали ярославцы, москвичи, ребята из Иваново и самого Ростовского района.

«Приехали ребята из города Москвы, из города Рыбинска, из города Ярославля, из города Иваново. Поэтому всем было очень интересно смотреть бои. Там например мальчишка был чемпион по боевому самбо города Москвы. Где еще ребята в Ростовском районе могут увидеть таких реальных замечательных пацанов, которые занимаются спортом»,— сказал Андрей Палачев — уполномоченный представитель Общероссийской общественной организации «Союз десантников России».