Герой России Алексей Чагин открыл стену памяти в школе № 17-ть в Норском. Сразу 5-ть выпускников этого учебного заведения во время Второй мировой войны получили звание «Героя Советского Союза». Александр Балашов, Александр Додонов, Николай Куропатков, Константин Губин и Александр Лебедев.

«Когда к нам приходили ветераны Великой Отечественной войны, я тоже не понимал, пока там не побывал. Осознавая свой армейский путь, я понимаю, насколько тяжело нам далась победа. Подвиг, он был ежесекундный и героизм был массовый, поэтому мы и победили»,— сказал Алексей Чагин — Герой России.

17-й школе уже более 150-и лет. В довоенные годы здесь учились полторы тысячи ребят, а знания они получали в 5-и разных зданиях. Практически все старые помещения уже разрушены, но историю учебного заведения работники сохранили. Первый кадетский класс, созданный в школе носит имя Героя Советского Союза, летчика Александра Сергеевича Додонова. За годы Великой Отечественной войны он совершил 149-ть боевых вылетов, вернулся с фронта, а начиная с 1946-го года и до пенсии работал в полярной авиации.

«Ему пришлось после того, как умерли родители Александра Сергеевича, уйти после 6-го класса, 7-летку он не закончил, а пошел работать на фабрику «Красный перевал», чтобы поддержать братьев и сестер»,— рассказывает Наталья Русинова — руководитель музея школы № 17.

Зоя Рыжкова,

оператор Алексей Соловьев