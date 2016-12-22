Сверчки, тараканы, творог, яйца и бананы. Вкус такой смеси понравится далеко не всем, но в Ярославском зоопарке из таких ингредиентов праздничный приготовили торт. Кто отметил день рождения и съел оригинальный десерт, выяснили «Вести».

Сурикат по имени Шнапс пытается прогнать видеокамеру со своего дня рождения. Чужих на праздник он не приглашал. Торт готовят специально для именинника. Белки могут вызвать у него расстройство пищеварения, поэтому их тщательно отделяют от желтков и складывают в отдельную посуду.

Объедки от праздничного стола понравятся другим жителям зоопарка. А творог, яблоко и банан Шнапс с удовольствием съест, но главное лакомство — это насекомые: сверчки и тараканы. Торт готов, а именинник всегда готов приступить к трапезе, но много он не съест. Живут сурикаты семьями и чужих в своё жилище не пускают. Поскольку у Шнапса нет общих корней с жителями вольера, то и вход в помещение для него закрыт, но отказываться от торта сурикаты не стали. А Шнапс считает своими родственниками работников зоопарка и младшую сестру.

«Этой девочке 1,5 месяца, она пока не кусается, но пройдет ещё 1,5 месяца и в руки ее будет уже не взять»,— говорят сотрудники зоопарка.

Она будет слушаться, и сидеть на руках только у того, кому доверяет и считает главным.

«Они различают не только людей, но и могут оценивать человека как доминирующего, а другого ниже по рангу. Главная особь может подойти, отобрать еду, сместить с теплого местечка»,— объясняет Николай Потапов — заведующий отделом «Зооэкзотариум» Ярославского зоопарка.

Как правило, главной в семье сурикатов становится самка, но если животное выросло среди людей, то её заменяет человек. Шнапс доминирующей особью уже никогда не станет, но зато всегда будет сыт и избавлен от выполнения семейных обязанностей.

Зоя Рыжкова,оператор Алексей Соловьев