Провести праздники на коньках смогут жители Рыбинского района. Для детей и взрослых здесь подготовили 14 ледовых площадок. Расположены они во всех крупных населенных пунктах. На открытии одного из катков побывали «Вести».

Теперь дети в поселке Песочное гулять будут не только до магазина. Хоккейный корт для них стал настоящим новогодним подарком.

«С 10 года мы начали заливать каток, просто на просто, чтобы дети катались. Но хоккейный корт — у нас это первый год. Очень приятно, когда дети не шатаются по улицам без дела, а именно занимаются какими-то спортивными занятиями»,— говорит Александр Яшищев — глава сельского поселения Песочное.

Попробовать лед спешили все без исключения. Кто-то еще без коньков, а кто-то уже в полном снаряжении и с хоккейными клюшками.

«И ребенок, и вся семья у нас катается. Мы безумно рады этому. Лед, вообще, классный. Весело»,— говорят местные жители.

Спортивную площадку в поселке Песочное установили в рамках регионального проекта «Обустроим область к юбилею». Корт универсальный, сейчас здесь залили каток, а летом будут играть в футбол, баскетбол и другие спортивные игры.

«На это сооружение ушло порядка 1 млн 600 тысяч руб. Это средства и областного бюджета, и средства поселения. Это зависело от настроя, от желания местных жителей, школьников. Все объединились и с этой задачей справились»,— рассказывает Татьяна Смирнова — глава администрации Рыбинского МР.

И это не единственный такой корт. Всего в Рыбинском районе в этом году подготовили 14 ледовых площадок.

Виктория Воронько,

оператор Николай Лебедев