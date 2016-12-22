Ребята из ярославского детского дома «Чайка», названного в честь первой женщины-космонавта, сегодня стали первыми пассажирами новогоднего «Волшебного троллейбуса». Получив из рук Снегурочки билеты и сделав фотографию на память, ребята заняли свои места. Сияющий новогодними огнями волшебный троллейбус с площади Волкова провожал целый оркестр Санта-Клаусов, сказочные персонажи и сама«Чайка» — Валентина Терешкова.
«Приятно приехать в город, потому что он сейчас, смотрите, приобретает очень красивый новогодний вид. Вообще приятно в предновогодние хлопоты видеть, как мои земляки готовятся к Новомугоду»,— сказала Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт.
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