Ребята из ярославского детского дома «Чайка», названного в честь первой женщины-космонавта, сегодня стали первыми пассажирами новогоднего «Волшебного троллейбуса». Получив из рук Снегурочки билеты и сделав фотографию на память, ребята заняли свои места. Сияющий новогодними огнями волшебный троллейбус с площади Волкова провожал целый оркестр Санта-Клаусов, сказочные персонажи и сама «Чайка» — Валентина Терешкова.

«Приятно приехать в город, потому что он сейчас, смотрите, приобретает очень красивый новогодний вид. Вообще приятно в предновогодние хлопоты видеть, как мои земляки готовятся к Новому году»,— сказала Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт.