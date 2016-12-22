До 31 декабря остается ровно 10 дней. Новогодняя ночь на Советской площади обещает быть яркой и запоминающейся. Программа на праздничные каникулы тоже обширна. Ежедневно со 2 по 6 января у церкви Ильи Пророка будет проходить масса разных мероприятий для детей и взрослых. А в 17.00 ежедневно будет проходить молодежная программа. Танцевальные мастер-классы, выступление лучших вокалистов.

«Это будут различные забавы, игры, конкурсы. Они будут тематические. В один из дней Российский союз молодежи готовит программу «Игры народов мира». В другой день волонтерские и добровольческие объединения готовы показать целый город добровольчества. Добровольческое объединение «Собаки для детей» покажут своих воспитанников и работу своего клуба»,— рассказал Максим Цветков — руководитель Агентства по делам молодежи Ярославской области.