Комиссия областной Общественной палаты по патриотическому воспитанию подвела итоги работы. Так, Всероссийское молодежное движение «Юнармия»
«У нас работают сотни патриотических клубов, кадетских классов
Зоя Рыжкова,
оператор Алексей Карашев
Комиссия областной Общественной палаты по патриотическому воспитанию подвела итоги работы. Так, Всероссийское молодежное движение «Юнармия»
«У нас работают сотни патриотических клубов, кадетских классов
Зоя Рыжкова,
оператор Алексей Карашев
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