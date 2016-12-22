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Четверг, 22 Декабрь 2016 14:37

Молодежное движение «Юнармия» в регионе увеличится до 500 участников

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Комиссия областной Общественной палаты по патриотическому воспитанию подвела итоги работы. Так, Всероссийское молодежное движение «Юнармия» в нашей области активно пополняется новыми участниками. Сейчас это уже 104-е юноши и девушки, а в ближайшее время к ним присоединятся юнармейцы из Ростова и Данилова. Сразу после Нового года откроются отделения ещё в 4-х районах и в Ярославской области будет уже около полутысячи участников молодежного движения.

«У нас работают сотни патриотических клубов, кадетских классов и то, что Ярославль стал родиной юнармейского движения закономерно. 22 мая текущего года состоялась 1-я клятва юнармейцев в России, в Карачихе»,— рассказал Сергей Березкин — председатель Общественной палаты Ярославской области.

Зоя Рыжкова,

оператор Алексей Карашев

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