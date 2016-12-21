Что такое торбол и голбол? Этими видами спорта занимаются ребята из Гаврилов-Ямской школы-интерната для слабовидящих детей. На днях девушки вернулись из Центра паралимпийского спорта, где тренировались вместе с сильнейшими игроками страны. Теперь у каждой из них есть шанс попасть с сборную России.

Ульяна Агашина проводит экскурсию по тренировочному залу. Здесь она знает все. Обычная девочка на обычной тренировке. Быстроте ее реакции можно только позавидовать. То, что Ульяна незрячая становится понятно, только после того, как тренер показывает ей место, куда она должна встать. Вместе с Аленой и Алиной Ульяна занимается торболом и голболом. Эти виды спорта для слабовидящих схожи: играют, сидя на полу, трое на трое. Цель — попасть в чужие ворота и отразить все встречные удары. Внутри мячей колокольчики. Отражают удары лежа, поэтому почти все части тела спортсменов защищены.

«Перчатки — для того, чтобы не вылетел мяч и было удобно. Наколенники и защита, чтобы больно не было. Налокотник, когда садишься на одну сторону, чтобы он держал. Щит еще есть, чтобы тоже не отбить и не было синяков»,— рассказывает Ульяна.

Чтобы все были в равных условиях, каждый игрок надевает маску, а перед соревнованиями глаза еще предварительно заклеивают лейкопластырем. Как можно ориентироваться на ощупь, представить сложно. Девочек тренирует Игорь Козлов. Он учит слабовидящих детей играть в торбол и голбол уже более 10 лет.

Игорь Козлов: «Начинаешь ребенка с азов обучать ориентироваться на площадке, ориентироваться в спортивном зале, на улице. Сложно обучать ребят, которые незрячие с рождения. Приходится очень внимательно относиться к правильной постановке движений каких-то, бега»,— говорит тренер.

Этим спортом девочки из Гаврилов-Яма занимаются только два года. Но на сборах в паралимпийском центре их уже взял на заметку главный тренер сборной России по голболу. И вполне вероятно, что скоро они будут защищать честь страны на международных соревнованиях.

Ксения Анисимова,

оператор Михаил Колобов