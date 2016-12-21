Рейтинг-76. Муниципальные образования региона
«Каждый год лучшее муниципальное образование Ярославской области будет получать губернаторский грант
«Формирование итогового рейтинга по каждому показателю и по каждому направлению.
До 1-го февраля проект будет доработан. Систему оценки муниципальных образований откорректируют
Дмитрий Миронов: «Более половины имеющихся
Лучшими по использованию посевных земель в 2016-м стали Тутаевский, Пошехонский, Угличский районы. Среди отстающих - Брейтовский, Большесельский,Переславский. Однако работа
«40 тысяч, цифра основана
А чтобы инвесторам было проще определиться