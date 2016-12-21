Рейтинг-76. Муниципальные образования региона со следующего года включаются в гонку за лидерство. Лучший район получит губернаторский грант — 50 миллионов рублей. Новый проект сегодня обсуждали на заседании правительства области. Говорили также о развитии сельского хозяйства. Развитие региона возможно только при активном участии муниципальных образований. Каждый район должен стремиться стать лучшим. Стимулировать поможет система рейтинга.

«Каждый год лучшее муниципальное образование Ярославской области будет получать губернаторский грант в размере 50 миллионов рублей. Оценка будет проводиться по 5 направлениям: экономика, социальная политика, инфраструктура, муниципальное управление и безопасность»,— рассказал Дмитрий Миронов — временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области.

«Формирование итогового рейтинга по каждому показателю и по каждому направлению. С учетом того, что большинство показателей подлежат мониторингу в годовом разрезе, предлагаю подводить итоги по рейтингованию муниципальных районов и городских округов по итогам календарного года, но не позднее 31-го декабря. С ежеквартальным подведением промежуточных итогов»,— пояснила Екатерина Троицкая — заместитель председателя правительства Ярославской области.

До 1-го февраля проект будет доработан. Систему оценки муниципальных образований откорректируют с учетом пожеланий, поступивших из районов. Одним из критериев станет ввод неиспользуемых пашен в оборот. Земля должна работать, отметил Дмитрий Миронов. И это ключевой момент развития агропромышленного комплекса региона, который является одной из 10 точек роста Ярославской области.

Дмитрий Миронов: «Более половины имеющихся в регионе площадей пашни, это более 400 тысяч гектаров, совершенно не используются. При этом перспективных участков для масштабного развития сельского хозяйства нам не хватает. Наша задача — исправить этот дисбаланс. Фактическое использование земель должно соответствовать их целевому назначению».

Лучшими по использованию посевных земель в 2016-м стали Тутаевский, Пошехонский, Угличский районы. Среди отстающих - Брейтовский, Большесельский,Переславский. Однако работа в этом направлении ведется. К примеру, необрабатываемые земли забирают в судебном порядке. В следующем году власти планируют увеличить посевную площадь на 40 тысяч гектаров.

«40 тысяч, цифра основана на детальной проработке с муниципальными районами, а так же с учетом тех инвесторов, которые на сегодняшний день уже заявились с точки зрения развития агропромышленного комплекса Ярославской области. У нас нет задачи просто ввести земли в оборот и отчитаться. У нас есть задача ввести землю так, чтобы она максимально эффективно работала»,— отметил Дмитрий Степаненко — председатель правительства Ярославской области.