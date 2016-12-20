Лучше приехать и обнаружить, что пожара нет, чем потерять несколько минут на выяснение обстановки. Так действуют пожарные, если срабатывает сигнализация в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. А в учебных целях сегодня провели тренировку в Красноперекопском психоневрологическом интернате в Ярославле.

Покинуть это помещение самостоятельно могут не все клиенты психоневрологического интерната и даже те, кто ходят без посторонней помощи, спасаются от пожара под контролем работников интерната. По дороге к выходу проверяют нет ли таких, кто закрылся в комнате.

Пожарных не слышно, но они уже во дворе. В тех случаях, если горит в лечебном учреждении, то пожарные подъезжают тихо. Это делается для того, чтобы не возникла паника. Учения в интернате проводятся раз в три месяца, но их клиенты учреждения воспринимают слишком близко к сердцу, поэтому, чтобы лишний раз не травмировать людей, их водят на экскурсию в пожарную часть, где показывают и рассказывают, как нужно действовать в таких ситуациях.

«На месте мы с ними тоже проводим работу, даже стараемся в рисунках это изобразить. И они показывают, что и как нужно делать, в силу их возможностей»,— говорит Марина Филиппова — директор Красноперекопского психоневрологического интерната.

Но, в первую очередь, за безопасность жителей интернатов, пациентов больниц и детей в школе отвечают работники этих учреждений. В Ярославской области 193-и таких объекта. Сотрудники МЧС проверили их все.

«На объектах образования и здравоохранения, к сожалению, регистрируется ухудшение ситуации. Основной проблемой остается отсутствие на 13-и объектах дублирования сигналов о срабатывании сигнализации»,— отметил Олег Бочаров — начальник ГУ МЧС России по Ярославской области.

Дублирующий сигнал о срабатывании сигнализации должен моментально поступать в пожарную часть. Это необходимо, чтобы исключить человеческий фактор и сэкономить время.

«Пожарные подразделения независимо от того, какой сигнал поступил. Приедут и уже на месте при проведении разведки определят ложная или не ложная»,— пояснил Алексей Кучер — заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Ярославской области.

А в случае ложной тревоги, пожарные будут считать этот выезд учениями. Дополнительная тренировка лишней не будет.

Зоя Рыжкова,

оператор Алексей Карашев