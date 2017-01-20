190 миллионов рублей, 5 лет ожидания и самое современное оборудование. В Ярославле после ремонта открылось хирургическое отделение больницы имени Семашко. Обновленный корпус посетил первый заместитель председателя правительства области Виктор ...
Евгений Урлашов, останется в колонии. Апелляционная комиссия Ярославского областного суда не изменила решения, принятого предыдущей инстанцией, которое теперь вступает в законную силу. А это значит, что статус "временно отстраненный" по отношению к ...
Новогодняя ярмарка продолжит свою работу, но уже в другом месте. 11-ть домиков с Советской площади переехали на площадь Труда. Сегодня здесь откроется ярмарка «Ярославская». На ней гости, и жители города смогут приобрести изделия местных предприятий ...
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