Они любят сильный ветер и быструю езду. Холода им нипочем, а чтобы расправить парашют они готовы объехать всю страну. На Плещеевом озере стартовал финал Кубка России по сноукайтингу, на который съехались более 100 участников со всех регионов. Что из ...