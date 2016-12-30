Дед Мороз со стажем. 40 лет артист Театра кукол Валерий Смирнов поздравляет ярославцев с Новым годом. Дарит радость, праздничное настроение и юным зрителям, и тем, кто постарше. В этом году заслуженный Дед Мороз и сам стал дедушкой. Почему много лет он не наряжается зимним волшебником для своих близ...