На улице минус тридцать, а в домах нет ни отопления, ни электричества, чтобы включить обогреватели. В селе Григорьевское замерзают жители нескольких домов. Температура в их домах уже опустилась ниже нуля. Вода в батареях замерзла.
На этом ...
Арктические морозы: Новый год в Ярославской области начался с аномального похолодания. В некоторых районах температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов. Как ярославцы справляются с причудами природы, и наступит ли долгожданное потепление?
...
Аномальные холода стали серьёзным испытанием и для коммунальных служб Ярославля. Из-за сильных морозов не выдерживали трубы. Температура в некоторых квартирах опускалась ниже нормы.
Рождество жители 64-го дома по улице Володарского запомнят ...
Актуальные темы
В КЗЦ «Миллениум» прошла главная Рождественская елка
На трассе Москва-Холмогоры открыли мобильный пункт обогрева
Пьяного водителя в Ярославле останавливали стрельбой по колесам
Дмитрий Миронов: морозы стали для нас проверкой на прочность
Ярославский зоопарк примет в дар живые ели
В Ярославле стартовали соревнования ЦФО по настольному теннису
Новогоднюю ярмарку в Ярославле посетили почти 22 тысячи человек
Рыбинцы станут участниками праздника воздухоплавания с Федором Конюховым
В Первомайском районе прошла большая Рождественская елка
Телеканал «Россия 24.Ярославль» запустит проект «Мобильный репортёр»
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)