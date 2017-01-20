Самая подходящая обувь для морозов — это валенки. Теперь их носят не только пожилые люди и дети, но и настоящие модницы. Как делают старинную русскую обувь и что модно в этом сезоне – узнали «Вести». Бабочки, звёздочки, вышивка, мех — на Ярославской фабрике валяной обуви к каждому сезону свои новинк...