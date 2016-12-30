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Ярославские спасатели поздравили с Новым годом детей из «Чайки»

Снегурочка на пожарной машине, Дед Мороз на квадроцикле. Сотрудники МЧС поздравили с новогодними праздниками воспитанников детского дома «Чайка».

Новый год - пора сюрпризов. Но такого - воспитанники детского дома «Чайка» не ожидали. В канун ...

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В Ярославле состоялся традиционный новогодний мини-футбольный турнир

Море опасных моментов, голов, вратарских спасений и буря эмоций. В Ярославле состоялся традиционный новогодний мини-футбольный турнир. В областной центр съехались команды со всего «Золотого кольца». За главный трофей боролась и сборная журналистов, ...

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С 3 января в Ярославль вернутся морозы

В новогодние дни погода преподнесет свои сюрпризы. По сведениям ярославских синоптиков, комфортная зимняя температура, что установилась в эти дни, уже завтра сменится очередной слякотью. 31-го декабря и в ночь на 1-е января будет от нуля до 3-х ...

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Новости Ярославля
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Пятница, 30 Декабрь 2016 22:50

«Вести» побывали в гостях у Деда Мороза с 40-летним стажем

«Вести» побывали в гостях у Деда Мороза с 40-летним стажем
Дед Мороз со стажем. 40 лет артист Театра кукол Валерий Смирнов поздравляет ярославцев с Новым годом. Дарит радость, праздничное настроение и юным зрителям, и тем, кто постарше. В этом году заслуженный Дед Мороз и сам стал дедушкой. Почему много лет он не наряжается зимним волшебником для своих близ...
Пятница, 30 Декабрь 2016 22:47

Ярославцы желают горожанам радости и путешествий в 2017-м году

Ярославцы желают горожанам радости и путешествий в 2017-м году
В магазинах суета, на улицах яркая иллюминация и праздничная атмосфера, а дома нарядная ель и запах мандаринов. Ярославцы совершают последние покупки, выбирают подарки, планируют выходные. До Нового 2017-го года осталось чуть более суток. Наша телекомпания и жители города поздравляют всех с этим зам...
Пятница, 30 Декабрь 2016 22:37

Сергея Шабарькова отметили Почетной грамотой Министерства энергетики

Сергея Шабарькова отметили Почетной грамотой Министерства энергетики
Отметили на федеральном уровне. Почетную грамоту от Министерства энергетики получил директор Переславль-Залесского филиала Ярославской электросетевой компании. Сергей Шабарьков энергетик по призванию и уже 33 года остается верен профессии. В его лице электросетевой комплекс города обрел заботливого...
Пятница, 30 Декабрь 2016 22:24

Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Новым годом

Дмитрий Миронов поздравил ярославцев с Новым годом
Зажглись огни на главной новогодней ели области. Бело-голубые гирлянды и праздничные инсталляции украсили улицы Ярославля. В таком сверкающем убранстве наш регион готов встретить Новый, 2017-й год. И первым с наступающим праздником всех ярославцев поздравил временно исполняющий обязанности губернато...
Пятница, 30 Декабрь 2016 11:37

На проспекте Толбухина в Ярославле столкнулись «Газель» и пассажирский автобус

На проспекте Толбухина в Ярославле столкнулись «Газель» и пассажирский автобус
Поздно вечером 29 декабря на проспекте Толбухина столкнулись грузовая «Газель» и пассажирский автобус номер семь. По рассказам очевидцев, «Газель» двигалась в сторону Юбилейной площади, зацепила грузовик, вылетела на полосу встречного движения и врезалась в автобус. От удара кабина машины загорелась...
Пятница, 30 Декабрь 2016 11:36

В «Вятском» открылся музей, посвященный истории печатного дела

В «Вятском» открылся музей, посвященный истории печатного дела
В музейной семье историко-культурного комплекса «Вятское» прибыло. Накануне здесь открылся — 12-й по счету музей, посвященный истории печатного дела. Однако организаторы видят его не только как новую постоянную экспозицию, но и как мастерскую для ярославских художников. Это уже традиция: свой день р...
Пятница, 30 Декабрь 2016 10:31

Старт беспосадочного полета Федора Конюхова состоится с аэродрома Южный в Рыбинске

Старт беспосадочного полета Федора Конюхова состоится с аэродрома Южный в Рыбинске
С заявкой на мировой рекорд. Старт беспосадочного полета известного путешественника Федора Конюхова на самом большом в России аэростате запланирован с 12 по 16 января с аэродрома Южный в Рыбинске. Это произойдет на рассвете в один из наиболее благоприятных для полета дней. Вторым пилотом будет путеш...
Четверг, 29 Декабрь 2016 21:15

Кинокомедия «Елки-5» лидирует по количеству вечерних просмотров в кино

Кинокомедия «Елки-5» лидирует по количеству вечерних просмотров в кино
Без них не начнут. Кинокомедия «Елки-5» вышла на экраны неделю назад и уже лидирует по количеству вечерних просмотров в кинотеатрах. На одном из сеансов побывала и наша съемочная группа. Чем на этот раз будут удивлять создатели фильма? Увидеть в числе первых новую кинокомедию желающих предостаточно....
Четверг, 29 Декабрь 2016 21:08

В Ярославле вместе с лавиной снега с крыши упал рабочий

В Ярославле вместе с лавиной снега с крыши упал рабочий
«Наша служба и опасна, и трудна». Видимо, строки из известной песни подходят не только стражам порядка. В расположение «Вестей» попала запись с камеры наружного наблюдения. На ней запечатлено, как с крыши многоквартирного дома прямо на проезжую часть сходит лавина. Причем вместе со снегом упал и дво...
Четверг, 29 Декабрь 2016 21:07

Дмитрий Миронов посетил рыбинский НПО «Сатурн»

Дмитрий Миронов посетил рыбинский НПО «Сатурн»
Инвестиции, расширение производственных мощностей, модернизация и кадровый потенциал. Эти темы стали ключевыми во время визита главы Ярославской области Дмитрия Миронова в Рыбинск. Вместе с членом правления госкорпорации «Ростех» Сергеем Куликовым Дмитрий Миронов посетил НПО «Сатурн». На встрече с р...
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