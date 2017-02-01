Они ждали этого 5 лет. За это время в их семье родились еще трое детей. Теперь у Елены и Дмитрия Мадоновых — 4 сыночка и три лапочки дочки. И все они в скором времени справят новоселье в просторной квартире. О специальной программе, которая помогает многодетным улучшить жилищные условия и о первом г...