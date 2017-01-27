От старины до современности. Модели велосипедов на любой вкус собрали под одной крышей в Угличе и сделали музей. Открылся он недавно, но уже стал популярным, особенно, среди местной детворы. Ведь на велосипеды там можно не только смотреть, но и ...
Браконьерство - угрожающих масштабов, мосты и дороги - в удручающем состоянии. А жители одной из деревень оказались в прямом смысле отрезаны от большой земли. Глава региона продолжил личную проверку обращений жителей Пошехонского района.
Нина ...
Сегодня по всей стране отмечают День снятия блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней и закончилась 27 января 1944 года. В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище прошел митинг. Среди собравшихся - ветераны, блокадники, школьники, ...
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