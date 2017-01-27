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В Угличе открылся музей велосипедов

От старины до современности. Модели велосипедов на любой вкус собрали под одной крышей в Угличе и сделали музей. Открылся он недавно, но уже стал популярным, особенно, среди местной детворы. Ведь на велосипеды там можно не только смотреть, но и ...

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Дмитрий Миронов продолжил инспектировать Пошехонский район

Браконьерство - угрожающих масштабов, мосты и дороги - в удручающем состоянии. А жители одной из деревень оказались в прямом смысле отрезаны от большой земли. Глава региона продолжил личную проверку обращений жителей Пошехонского района.

Нина ...

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В Ярославле вспоминали жертв блокады Ленинграда

Сегодня по всей стране отмечают День снятия блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней и закончилась 27 января 1944 года. В Ярославле на Воинском мемориальном кладбище прошел митинг. Среди собравшихся - ветераны, блокадники, школьники, ...

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Новости Ярославля
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Пятница, 27 Январь 2017 20:56

Александр Кузин готовит новый спектакль по пьесе Островского «Лес»

Александр Кузин готовит новый спектакль по пьесе Островского «Лес»
Изобретать велосипед при постановке русской классики — не метод народного артиста России, режиссера Александра Кузина. Его новый спектакль по пьесе Островского «Лес» — это в том числе прекрасный актерский ансамбль. Спустя почти двадцать лет в первом русском — «Лес» Островского. Режиссер Александр Ку...
Пятница, 27 Январь 2017 20:47

В Рыбинске открылась выставка работ Сальвадора Дали

В Рыбинске открылась выставка работ Сальвадора Дали
Рапсодия страсти, созданная из любви и увлечений Сальвадора Дали и Пабло Пикассо. Необычная выставка открылась сегодня в Рыбинском музее-заповеднике. С малоизвестными работами двух великих художников познакомились «Вести». 6-ть яиц — это завтрак Джакомо Казановы в интерпретации Сальвадора Дали. Всё...
Пятница, 27 Январь 2017 17:39

Новый выпуск программы «Россия молодая» выйдет уже в эту субботу

Новый выпуск программы «Россия молодая» выйдет уже в эту субботу
Новый выпуск программы «Россия молодая» уже в эту субботу. В январе расскажем, как свой профессиональный праздник отметили студенты. Покажем самых ярких и активных из них. Интеллектуалов и спортсменов, ученых и КВН-щиков. И ответим на вопрос — кто и за какие заслуги получил благодарности главы регио...
Пятница, 27 Январь 2017 17:35

В Госдуме обсудили проблемы российского образования

В Госдуме обсудили проблемы российского образования
Продолжается работа Государственной Думы. Накануне на 5-х Рождественских парламентских встречах руководитель фракции «Справедливая Россия» говорил об образовании. По мнению Сергея Миронова, христианская традиция возвращается в культуру, а сфера светского образования находится в плачевном состоянии....
Пятница, 27 Январь 2017 17:21

Специалисты проверили спреды из ярославских магазинов

Специалисты проверили спреды из ярославских магазинов
Какого качества продукты на наших столах? С конца прошлого года в Ярославской области реализуется проект «Защита прав населения в сфере качества и безопасности продуктов питания». Десятки проверок позволили исследовать качество самых разных продовольственных товаров. Очередной рейд специалисты прове...
Пятница, 27 Январь 2017 17:20

В одном из дворов на проспекте Фрунзе горел «Фольксваген»

В одном из дворов на проспекте Фрунзе горел «Фольксваген»
Этой ночью в одном из дворов на проспекте Фрунзе горел «Фольксваген». Благодаря камерам наружного наблюдения, удалось выяснить, что причиной пожара стал поджог. На записи видно, как мужчина подходит к иномарке, обливает ее горючей жидкостью, поджигает и убегает. Огонь быстро охватил весь внедорожник...
Пятница, 27 Январь 2017 15:21

Смотрите новый выпуск «Мобильного репортёра» в 19 часов на телеканале «Россия 24»

Смотрите новый выпуск «Мобильного репортёра» в 19 часов на телеканале «Россия 24»
Самое яркое, важное и интересное — теперь создавать новости можете и вы, наши телезрители. Всё, что запечатлели объективы ваших видеокамер, мобильных телефонов и видеорегистраторов — увидит вся область. Присылайте ролики на наш сайт: vesti-yaroslavl.ru в раздел «Мобильный репортёр». Очередной выпуск...
Пятница, 27 Январь 2017 15:03

В Ярославском зоопарке животные самостоятельно организовали детский сад

В Ярославском зоопарке животные самостоятельно организовали детский сад
В парке копытных Ярославского зоопарка животные самостоятельно организовали детский сад. Меньше месяца назад здесь родился зубренок, который подружился с детёнышами яков. Шефство над детской группой взяла як по имени Лиза. Она согревает своих подопечных в морозы и закрывает от ветра. А в случае, есл...
Пятница, 27 Январь 2017 15:02

Заплатить госпошлину теперь можно будет на 30% дешевле

Заплатить госпошлину теперь можно будет на 30% дешевле
Заплатить госпошлину теперь можно будет на тридцать процентов дешевле. Это стало возможным после изменений в Налоговом кодексе, которые вступили в силу с первого января. Чтобы сэкономить средства, необходимо зарегистрироваться и воспользоваться порталом «Госуслуг». Сделать это можно дома, в многофун...
Пятница, 27 Январь 2017 14:59

В Ярославле с героином задержан 27-летний житель Ставрополья

В Ярославле с героином задержан 27-летний житель Ставрополья
Правоохранители накрыли крупный канал поставки наркотиков в регион. Совместную операцию провели сотрудники Главного управления наркоконтроля МВД России и Ярославской области. Задержан 27-летний житель Ставрополья. У мужчины полицейские изъяли 161 сверток с порошкообразным веществом. Эксперты подтвер...
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Маленького медвежонка держат в ужасных условиях
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Закрывается городская баня на Левом берегу Тутаева!!!!
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ДТП на окружной дороге
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Брейтовскому образованию быть
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