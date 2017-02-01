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В одной из ярославских квартир накрыли нарколабораторию

Такую крупную партию спайсов в Ярославле задерживают впервые. Несколько килограммов, и, сколько еще могли произвести, - неизвестно. Синтетические психоактивные вещества создавали в обычной квартире. Это была настоящая нарколаборатория. Подозреваемых ...

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В Ярославле объявлен конкурс на должность мэра города

В Ярославле объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра города. Такое решение сегодня на заседании муниципалитета приняли депутаты. Документы от желающих участвовать в гонке будут принимать в течение двух недель. Стать кандидатом может ...

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Под Рыбинском в жилом доме взорвался газовый баллон

Мощный взрыв прогремел ночью в деревне Большая Белёва под Рыбинском. В одном из жилых домов взорвался 50-литровый газовый баллон. Ударная волна разрушила несколько квартир. По счастливой случайности, никто не погиб. Из-за чего произошло ЧП?

«Валера ...

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Ярославцы занимали очередь на подачу заявлений в 33 школу за сутки

В Ярославле стартовал прием заявлений от родителей, будущих первоклассников. И хотя большинство ярославцев воспользовались онлайн-записью на портале «Госуслуг», некоторые родители по старинке, дежурили у дверей школ. В большинстве учебных заведений ...

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В Рыбинске легковушка протаранила машину "скорой помощи"

Страшная авария с участием «скорой помощи» произошла в Рыбинске. Спецтранспорт на перекрестке протаранила легковушка. По счастливой случайности никто не погиб. Машина «скорой помощи» выезжает на красный свет. Спецсигналы и проблесковые маячки ...

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Новости Ярославля
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Среда, 01 Февраль 2017 17:57

Ярославские коммунальщики повредили липы в центре города

Ярославские коммунальщики повредили липы в центре города
Ободранные липы на набережной Ярославля и в Народном переулке. Эти фото и видео сняли ярославцы, возмущенные варварским отношением к деревьям со стороны сотрудников компании, убиравшей снег. Стволы ободраны, ветки сломаны. Как сообщает наш мобильный репортер, эти липы повредила дорожная техника. «По...
Среда, 01 Февраль 2017 15:23

ГТРК «Ярославия» расширяет информационное вещание

ГТРК «Ярославия» расширяет информационное вещание
ГТРК «Ярославия» расширяет информационное вещание. Главные новости региона теперь и на «Вести-ФМ». Наши радиоколлеги сегодня впервые вышли в эфир на частоте 99.9 ФМ. А уже завтра новая премьера. Ярославль будет звучать и на радио маяк. Телезрители Елену Денисову знают как автора программ «Семейный к...
Среда, 01 Февраль 2017 15:19

Ярославские приставы арестовали кран, который покалечил человека

Ярославские приставы арестовали кран, который покалечил человека
Судебные приставы арестовали кран, который покалечил человека. Несчастный случай произошел 17 ноября. Как отмечают приставы, оператор крана, не имевший лицензии на управление им, сел за рычаги и задел бетонную плиту, которая в свою очередь упала на работника производства. Сотрудник остался жив, одна...
Среда, 01 Февраль 2017 11:19

Ректором ЯГПУ имени Ушинского стал Михаил Груздев

Ректором ЯГПУ имени Ушинского стал Михаил Груздев
Теперь без приставки «и.о». Ректором ЯГПУ имени Ушинского стал Михаил Груздев. Выборы нового руководителя вуза прошли сегодня. Напомним, раньше эту должность более 25-ти лет занимал Владимир Афанасьев.
Вторник, 31 Январь 2017 21:52

В Плесе открылась передвижная выставка «20 век начинается…»

В Плесе открылась передвижная выставка «20 век начинается…»
Историко-культурный комплекс «Вятское» организовал передвижную выставку под названием «20 век начинается…». Сейчас интерактивная экспозиция сделала остановку в Плесе. Выставка представляет собой кабинет конторского служащего начала прошлого века. Как оказалось, современный офис отличается не сильно....
Вторник, 31 Январь 2017 21:47

В Борисоглебском монастыре завершена большая реставрация

В Борисоглебском монастыре завершена большая реставрация
В Борисоглебском монастыре завершена большая реставрация. Обитель известна за пределами региона и даже страны, ведь в этих стенах бывали Сергий Радонежский и Иван Грозный. И скоро все желающие смогут увидеть главную святыню Борисоглеба обновленной. Игорь Хайрулин два года назад сменил профессию звон...
Вторник, 31 Январь 2017 21:06

Многодетная семья из Ярославля получила долгожданную квартиру

Многодетная семья из Ярославля получила долгожданную квартиру
Они ждали этого 5 лет. За это время в их семье родились еще трое детей. Теперь у Елены и Дмитрия Мадоновых — 4 сыночка и три лапочки дочки. И все они в скором времени справят новоселье в просторной квартире. О специальной программе, которая помогает многодетным улучшить жилищные условия и о первом г...
Вторник, 31 Январь 2017 20:59

В Ярославле ловили водителей, не уступающих дорогу «скорой»

В Ярославле ловили водителей, не уступающих дорогу «скорой»
В Ярославле вместе со «скорой помощью» в рейд отправились сотрудники ГИБДД. Они выявляли водителей, не желающих уступать дорогу машине со спецсигналами. В результате, только за первый час работы — двое нарушителей. Они не обращали внимания ни на звук сирены, ни на проблесковые маячки и продолжали дв...
Вторник, 31 Январь 2017 17:21

Акции во время празднования Главной Масленицы страны будут претендовать на рекорд Гиннеса

Акции во время празднования Главной Масленицы страны будут претендовать на рекорд Гиннеса
О программе Главной Масленицы страны рассказали сегодня представители власти на пресс-конференции, посвященной проведению праздника. Всю неделю, начиная с 19 февраля, для жителей и гостей города будут работать ярмарки мастеров, каток и карусели на Советской площади, пройдут концерты творческих колле...
Вторник, 31 Январь 2017 17:18

Ярославские приставы танцевали буги-вуги на железнодорожном вокзале

Ярославские приставы танцевали буги-вуги на железнодорожном вокзале
Непривычная картина предстала перед глазами пассажиров железнодорожного вокзала в Ярославле. Не каждый день в фойе транспортного узла танцуют 40 человек, одетых в форму судебных приставов и железнодорожников. А эти танцевали. Все это, как оказалось, для привлечения внимания. Ведь одновременно с флэш...
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Я на BMW
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Ямы на дорогах в Ярославле, подушки на роща
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Маленького медвежонка держат в ужасных условиях
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Закрывается городская баня на Левом берегу Тутаева!!!!
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