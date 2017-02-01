Такую крупную партию спайсов в Ярославле задерживают впервые. Несколько килограммов, и, сколько еще могли произвести, - неизвестно. Синтетические психоактивные вещества создавали в обычной квартире. Это была настоящая нарколаборатория. Подозреваемых ...
В Ярославле объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность мэра города. Такое решение сегодня на заседании муниципалитета приняли депутаты. Документы от желающих участвовать в гонке будут принимать в течение двух недель. Стать кандидатом может ...
Мощный взрыв прогремел ночью в деревне Большая Белёва под Рыбинском. В одном из жилых домов взорвался 50-литровый газовый баллон. Ударная волна разрушила несколько квартир. По счастливой случайности, никто не погиб. Из-за чего произошло ЧП?
«Валера ...
В Ярославле стартовал прием заявлений от родителей, будущих первоклассников. И хотя большинство ярославцев воспользовались онлайн-записью на портале «Госуслуг», некоторые родители по старинке, дежурили у дверей школ. В большинстве учебных заведений ...
Страшная авария с участием «скорой помощи» произошла в Рыбинске. Спецтранспорт на перекрестке протаранила легковушка. По счастливой случайности никто не погиб. Машина «скорой помощи» выезжает на красный свет. Спецсигналы и проблесковые маячки ...
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