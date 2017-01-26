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Икона XVII века «Воскресение - сошествие во Ад» вернулась в Ярославль

Икона, которая спустя двадцать с лишним лет возвратилась на историческую родину, еще до начала ее официальной экспозиции, привлекла внимание культурной общественности региона. Сакральное изображение, повествующее о последней земной неделе Христа, ...

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Ярославский регион получит 625 миллионов на ремонт дорог

625 миллионов рублей - на ремонт ярославских дорог. Область получит федеральную субсидию на развитие транспортной инфраструктуры агломерации «Ярославская». В ее составе: областной центр, 7 сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок ...

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Коммунальное ЧП в Угличе: город утопает в мусоре

2017-й год, который объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии, Углич отметил переполненными мусорными контейнерами. Решение экологических проблем глава региона Дмитрий Миронов считает приоритетным направлением работы и чтобы ...

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Новости Ярославля
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Четверг, 26 Январь 2017 11:15

Челябинский «Трактор» переиграл ярославский «Локомотив»

Челябинский «Трактор» переиграл ярославский «Локомотив»
«Локомотив» потерпел второе поражение подряд. На своем льду ярославцы не смогли сломить сопротивление челябинского «Трактора». Начало встречи для железнодорожников стало провальным. Уже к середине первого периода команда Алексея Кудашова после гола Александра Шарова и дубля Максима Якуцени проигрыва...
Четверг, 26 Январь 2017 09:38

Дмитрий Миронов учредил Кубок КВН губернатора Ярославской области

Дмитрий Миронов учредил Кубок КВН губернатора Ярославской области
Ежегодно в нашем регионе будет проходить Кубок КВН губернатора Ярославской области. Первое состязание веселых и находчивых состоится уже этой весной. Об учреждении такого Кубка Дмитрий Миронов объявил на празднике, посвященном Дню студента. Глава региона поздравил собравшихся, пожелал им новых дости...
Четверг, 26 Январь 2017 09:34

Ярославские таможенники отмечают профессиональный праздник

Ярославские таможенники отмечают профессиональный праздник
Ярославские таможенники сегодня отмечают профессиональный праздник. И подводят итоги года. Так, в 2016-м предприниматели из нашей области стали активнее сотрудничать с зарубежными фирмами. В списке партнеров — 80 стран мира. Главные импортеры: Франция, Италия, Нидерланды. Ярославские товары, в свою...
Четверг, 26 Январь 2017 09:25

Ярославцы смогут получить скидку 30% на госпошлины через сайт «Госуслуг»

Ярославцы смогут получить скидку 30% на госпошлины через сайт «Госуслуг»
Получить водительские права и зарегистрировать автомобиль теперь можно на треть дешевле. 30-ти процентную скидку на пошлины предоставляет сайт «Госуслуг» с 1 января этого года. Желающие сэкономить время и деньги должны быть зарегистрированы на портале и производить платежи по безналичному расчету: с...
Среда, 25 Январь 2017 21:28

В Ярославле отметили День студента

В Ярославле отметили День студента
Сегодня в Ярославле, как по всей России, отмечают День студента. 25 января в Татьянин день те, кто активно грызут гранит науки собрались во Дворце Молодежи. На празднике побывали «Вести». Большинство студентов предпочли отметить праздник на свежем воздухе. В Ярославской области 25 вузов, и учится в...
Среда, 25 Январь 2017 20:43

Многодетная семья из Тутаевского района спустя 3 года получила участок земли

Многодетная семья из Тутаевского района спустя 3 года получила участок земли
Обещанного три года ждут. Именно столько многодетная семья из Тутаевского района добивалась положенного по закону участка земли. Свои сотки Елена и Дмитрий получили только после обращения к главе региона. Сейчас родители и трое детей уже планируют большой переезд. Вика и Вероника в свои пять и три у...
Среда, 25 Январь 2017 20:21

В Ярославль идет арктический холод

В Ярославль идет арктический холод
Предупреждение от региональной службы МЧС. Этой ночью в отдельных районах области температура воздуха может опуститься до минус 32-х градусов. Резкое похолодание принесет северо-восточный арктический антициклон. Завтра днем мороз несколько ослабнет. Средняя температура по области составит минус 10-т...
Среда, 25 Январь 2017 18:00

Под Ярославлем стартовал чемпионат ЦФО по лыжным гонкам

Под Ярославлем стартовал чемпионат ЦФО по лыжным гонкам
15 регионов, 135 участников и четыре соревновательных дня. Под Ярославлем начался чемпионат Центрального федерального округа по лыжным гонкам. Все спортсмены стараются показать максимальные результаты, ведь эти старты являются отборочными на всероссийские гонки. Активная разминка — залог хорошего вы...
Среда, 25 Январь 2017 17:20

Ярославле возобновили строительство долгостроя «ЯрСити»

Ярославле возобновили строительство долгостроя «ЯрСити»
Одним долгостроем меньше. В Ярославле возобновили строительство многофункционального комплекса на Московском проспекте. «ЯрСити» начали возводить еще в 2005-м, но вскоре работы были заморожены. Сейчас здесь вновь появилась техника. Строительство будет вестись в три этапа. На первом — жилой дом в 25...
Среда, 25 Январь 2017 17:07

10 случаев незаконной добычи лося зафиксировано в области с начала 2017-го

10 случаев незаконной добычи лося зафиксировано в области с начала 2017-го
10 случаев незаконной добычи лося зафиксировано в области с начала этого года. Последний случай был выявлен у автодороги Пошехонье — Данилов. На двух подозреваемых в полицию направлены материалы для возбуждения уголовного дела. А у села Дмитриевское Даниловского района на днях убили лосенка. По оцен...
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