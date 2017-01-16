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Ярославскому "Шиннику" исполнилось 60 лет

Ярославскому "Шиннику" исполнилось 60 лет. С круглой датой клуб поздравили руководители области и города, Российский футбольный союз, национальная лига и, конечно, болельщики. В честь праздника команда провела открытую тренировку, на которую пришли ...

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Власти поселка Песочное Рыбинского района ответят за гибель людей

Сотрудники Следственного комитета отметили 6 годовщину основания структуры и подвели итоги работы за год. Количество убийств не сократилось, а вот изнасилований и преступлений в отношении несовершеннолетних стало меньше. О динамике раскрываемости ...

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На проспекте Авиаторов в Ярославле случился прорыв на водопроводных сетях

Над устранением аварии на водопроводе в Ярославле, из-за которой затопило часть проспекта Авиаторов, работают коммунальщики. Напомним, трубу с холодной водой прорвало у дома №145, на проспекте Авиаторов. Воды вылилось столько, что автолюбителям ...

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Новости Ярославля
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Понедельник, 16 Январь 2017 17:13

Ярославские спортсмены привезли «золото» и «бронзу» первенства России по джиу-джитсу

Ярославские спортсмены привезли «золото» и «бронзу» первенства России по джиу-джитсу
Золотую и две бронзовые медали завоевала команда Ярославской области на первенстве России по джиу-джитсу, которое состоялось в городе Конаково Тверской области. В соревнованиях, организованных Российской Федерацией джиу-джитсу, приняли участие около 400 человек. В весе 50-т килограммов среди юниоров...
Понедельник, 16 Январь 2017 14:44

Секретарем ярославского отделения «Единой России» стал Михаил Боровицкий

Секретарем ярославского отделения «Единой России» стал Михаил Боровицкий
Новый руководитель и кадровые изменения. Региональное отделение «Единой России» обновилось почти на треть. Ротация состава произошла на 28-й отчетно-выборной конференции. Новых заместителей секретаря — семь. Среди них и исполняющий полномочия мэра Ярославля Владимир Слепцов. Но главным событием стал...
Понедельник, 16 Январь 2017 14:42

В Ярославле и Переславле-Залесском изъяли 2,5 тонны санкционных овощей и фруктов

В Ярославле и Переславле-Залесском изъяли 2,5 тонны санкционных овощей и фруктов
Запрещенные в России польские и турецкие овощи, фрукты и грибы обнаружили ярославские таможенники и сотрудники Россельхознадзора в ходе совместных проверок. За два дня в Ярославле и Переславле-Залесском в общей сложности было изъято порядка 2-х с половиной тонн санкционных продуктов. В Россию их вве...
Пятница, 13 Январь 2017 20:41

Из крана с горячей водой у жительницы Ярославля текла грязь

Из крана с горячей водой у жительницы Ярославля текла грязь
«Вот такое чудо сегодня выдал мой кран с горячей водой», написала жительница Ярославля и выложила видео в социальные сети. Из крана течет не просто грязная, а черная жидкость. В комментариях к ролику некоторые пользователи шутят, что это нефть и предлагают начать торговлю топливом. Другие же участни...
Пятница, 13 Январь 2017 20:35

Январские холода вывели из строя лифты в надземных переходах Ярославля

Январские холода вывели из строя лифты в надземных переходах Ярославля
Лифт временно не работает. Для надземных переходов Ярославля это сообщение — не редкость. На этот раз три лифта вышли из строя во время сильных морозов. Один из них не исправен до сих пор. Состояние переходов проверили сотрудники мэрии. Надземный переход возле Московского вокзала для Евгении Домонто...
Пятница, 13 Январь 2017 20:35

В Даниловском районе открыли новую школу

В Даниловском районе открыли новую школу
Снова в школу. Только не в старую, а в новую. Вместо четырех кабинетов — восемь, вместо одного этажа — два, вместо двух смен — одна. На новоселье ребят из Даниловского района побывали «Вести». Подержать в руках «золотой ключик» хочет каждый. Это ключ от новой школы, новых знаний и новой жизни для ма...
Пятница, 13 Январь 2017 20:33

Дмитрий Миронов: в «Демино» будет создан биатлонный комплекс

Дмитрий Миронов: в «Демино» будет создан биатлонный комплекс
В «Демино» появится биатлонный комплекс. Проект был поддержан Министерством спорта России. И уже в этом году из федерального бюджета выделят 50 миллионов рублей на создание комплекса. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миронов. Создание центра по лыжным гонкам и биатлону будут осуществлять в два...
Пятница, 13 Январь 2017 20:31

Минкульт выделил Ярославской области 22 миллиона на ремонт памятников культуры

Минкульт выделил Ярославской области 22 миллиона на ремонт памятников культуры
Памятники культуры в регионе отремонтируют за федеральный счет. Минкульт России выделил Ярославской области 22 миллиона рублей. 16 из них направят на реконструкцию складов купцов Крохоняткиных на улице Революционной. Здание 19-го века нуждается в ремонте. Именно сюда, в корпуса военного госпиталя, д...
Пятница, 13 Январь 2017 20:31

Ребенку с мышечной дистрофией Дюшенна очень нужна помощь

Ребенку с мышечной дистрофией Дюшенна очень нужна помощь
Ребенку с мышечной дистрофией Дюшенна очень нужна наша помощь. В три года у Славы начали отказывать мышцы, он практически не может двигаться. Ему требуется инвалидная коляска и электрический подъемник. Урок литературы по «Скайпу» для Славы Данилова привычное дело. Он давно учится в школе дистанционн...
Пятница, 13 Январь 2017 17:23

В Ярославле побывала знаменитый историк литературы Мариэтта Чудакова

В Ярославле побывала знаменитый историк литературы Мариэтта Чудакова
Академик, профессор, доктор филологических наук, знаменитый историк литературы. В Ярославль приехала Мариэтта Чудакова. Она привезла с собой книги для библиотек. И в библиотеке же провела первую встречу — со школьниками. Мариэтта Омаровна провела для ребят викторину на знание русского языка, литерат...
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