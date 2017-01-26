Обещанного три года ждут. Именно столько многодетная семья из Тутаевского района добивалась положенного по закону участка земли. Свои сотки Елена и Дмитрий получили только после обращения к главе региона. Сейчас родители и трое детей уже планируют большой переезд. Вика и Вероника в свои пять и три у...