На область наступает холод с Арктики. Предстоящие выходные еще будут достаточно комфортными: ночью - минус 10-ть - 15-ть, днем - минус 7-мь - 12-ть. Но уже на следующей неделе, как ожидают ярославские синоптики, до нашего региона доберутся воздушные ...
Они любят сильный ветер и быструю езду. Холода им нипочем, а чтобы расправить парашют они готовы объехать всю страну. На Плещеевом озере стартовал финал Кубка России по сноукайтингу, на который съехались более 100 участников со всех регионов. Что из ...
Новые двигатели для авиации и целая отрасль - для военного кораблестроения. Ярославскую область сегодня посетил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин. На НПО “Сатурн” в Рыбинске он провел рабочее совещание, в котором принял ...
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