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Ярославцев ждет неделя арктического холода

На область наступает холод с Арктики. Предстоящие выходные еще будут достаточно комфортными: ночью - минус 10-ть - 15-ть, днем - минус 7-мь - 12-ть. Но уже на следующей неделе, как ожидают ярославские синоптики, до нашего региона доберутся воздушные ...

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В Переславле стартовал финал Кубка России по сноукайтингу

Они любят сильный ветер и быструю езду. Холода им нипочем, а чтобы расправить парашют они готовы объехать всю страну. На Плещеевом озере стартовал финал Кубка России по сноукайтингу, на который съехались более 100 участников со всех регионов. Что из ...

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Дмитрий Рогозин совместно с Дмитрием Мироновым посетили рыбинский НПО «Сатурн»

Новые двигатели для авиации и целая отрасль - для военного кораблестроения. Ярославскую область сегодня посетил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Рогозин. На НПО “Сатурн” в Рыбинске он провел рабочее совещание, в котором принял ...

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Новости Ярославля
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Пятница, 03 Февраль 2017 20:41

Учительница немецкого языка из Тутаева открыла персональную выставку кукол

Учительница немецкого языка из Тутаева открыла персональную выставку кукол
Чем занять свободный вечер после работы, да так, чтобы твоему творчеству посвящали выставки? Учительница немецкого языка из Тутаева нашла применение своему таланту и стала изготовителем кукол. А когда поделки рукодельницы перестали помещаться в квартире, они стали экспонатами личной выставки. Больши...
Пятница, 03 Февраль 2017 20:40

Ярославцам представили официальный логотип Масленицы-2017

Ярославцам представили официальный логотип Масленицы-2017
Организаторы ярославской Масленицы-2017 представили официальный логотип праздника. Картинка соединяет традиционные элементы масленичной символики — блин-солнце, от которого лучами разлетаются яркие ленты. Держит его в своих лапах медведь — символ Ярославии. Фигура соткана из лоскутов — разных, как м...
Пятница, 03 Февраль 2017 20:22

250 молодых семей в Ярославской области смогут улучшить жилищные условия в 2017 году

250 молодых семей в Ярославской области смогут улучшить жилищные условия в 2017 году
250 молодых семей в Ярославской области смогут улучшить жилищные условия в 2017 году. На реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей» Федерация выделит нашему региону почти 57 миллионов рублей. Еще 71 миллион — средства областной казны, столько же добавят муниципальные бюджеты. Таким обра...
Пятница, 03 Февраль 2017 18:58

Дети из Рыбинска стали призерами Всероссийского фестиваля-конкурса «Телекласс»

Дети из Рыбинска стали призерами Всероссийского фестиваля-конкурса «Телекласс»
Эти ребята снимают мультипликационные фильмы. Воспитанники детского сада в Рыбинске знают, как оживить пуговицы и рассказать о самом дорогом. Их работа стала призером Всероссийского фестиваля-конкурса «Телекласс», но на этом 5-и-6-и летние аниматоры не остановились. Пластилиновая принцесса ожила. Со...
Пятница, 03 Февраль 2017 18:45

Ярославский Союз журналистов наградил лучших в своей профессии

Ярославский Союз журналистов наградил лучших в своей профессии
Союз журналистов сегодня подвел итоги года. Наградили лучших в своей профессии и наметили планы на этот год. Поздравить журналистов приехали представители правительства области, региональной Думы, прокуратуры, УМВД и других ведомств. Сотрудники нашей телекомпании, как и всегда, в числе победителей....
Пятница, 03 Февраль 2017 18:13

В Ярославле появились 4-ре автобусных маршрута для болельщиков “Локомотива”

В Ярославле появились 4-ре автобусных маршрута для болельщиков “Локомотива”
В Ярославле появились четыре новых автобусных маршрута для болельщиков “Локомотива”. Об этом сообщает сайт Яргортранса. Автобусы будут ходить только в дни хоккейных матчей. По окончанию игр “Локомотива” они будут развозить болельщиков в разные районы города в “полуэкспрессном режиме”. То есть высадк...
Пятница, 03 Февраль 2017 14:38

В Ярославле сотрудники полиции вызволили из шахты лифта 33-летнего мужчину

В Ярославле сотрудники полиции вызволили из шахты лифта 33-летнего мужчину
Испугался, замерз, но, главное, остался жив. В Ярославле сотрудники полиции вызволили из шахты лифта 33-летнего мужчину. В ней он провел почти целый день. Как пояснил правоохранителям пострадавший, в шахту лифта строящейся многоэтажки на улице Калинина он упал рано утром. Пытался выбраться сам, а от...
Пятница, 03 Февраль 2017 11:32

Фильм «Притяжение» посмотрели почти 1,5 миллиона человек

Фильм «Притяжение» посмотрели почти 1,5 миллиона человек
Эта картина уже вовсю идет в кинотеатрах. Фильм «Притяжение», снятый при участии телеканала «Россия», уже называют одним из самых успешных в отечественном прокате. Воплощение, казалось бы, мечты ничего хорошего не принесло. Разрушения, гибель людей, паника, безысходность — прямо в Москве приземлилис...
Пятница, 03 Февраль 2017 11:29

Ярославские коммунальщики придумали новый способ обработки пешеходной зоны

Ярославские коммунальщики придумали новый способ обработки пешеходной зоны
Современные технологии всё-таки добрались до Ярославля. Примерно в таком ключе пользователи Интернета комментируют видео, которое появилось на просторах всемирной паутины. На записи дорожник стоит в кузове грузовика и прямо во время движения посыпает тротуар песком. Обрабатывать пешеходную зону удае...
Пятница, 03 Февраль 2017 11:26

СК устанавливает причины страшного пожара в доме на улице 50-летия ВЛКСМ

СК устанавливает причины страшного пожара в доме на улице 50-летия ВЛКСМ
Обстоятельства страшного пожара, который произошел в многоквартирном доме на улице 50-летия ВЛКСМ, устанавливают сотрудники областного Следственного комитета. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем. В этот момент в квартире находилось 5-ть человек. В том...
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Я на BMW
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Ямы на дорогах в Ярославле, подушки на роща
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Маленького медвежонка держат в ужасных условиях
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Закрывается городская баня на Левом берегу Тутаева!!!!
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