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Жители села Григорьевское остались в морозы без тепла и света

На улице минус тридцать, а в домах нет ни отопления, ни электричества, чтобы включить обогреватели. В селе Григорьевское замерзают жители нескольких домов. Температура в их домах уже опустилась ниже нуля. Вода в батареях замерзла.

На этом ...

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Атлантический циклон принесет в Ярославль потепление

Арктические морозы: Новый год в Ярославской области начался с аномального похолодания. В некоторых районах температура воздуха опустилась ниже минус 40 градусов. Как ярославцы справляются с причудами природы, и наступит ли долгожданное потепление?

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Аномальные морозы стали причиной коммунальных аварий в Ярославле

Аномальные холода стали серьёзным испытанием и для коммунальных служб Ярославля. Из-за сильных морозов не выдерживали трубы. Температура в некоторых квартирах опускалась ниже нормы.

Рождество жители 64-го дома по улице Володарского запомнят ...

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Новости Ярославля
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Понедельник, 09 Январь 2017 20:59

В КЗЦ «Миллениум» прошла главная Рождественская елка

В КЗЦ «Миллениум» прошла главная Рождественская елка
Главная Рождественская елка прошла сегодня в КЗЦ «Миллениум». На празднике — семьи прихожан и дети с ограниченными возможностями. Гостей ждали конкурсы, мастер-классы, и рождественский спектакль. Донести Колобка до печи или попасть снежком в корзину. На этой елке нет Деда Мороза и Снегурочки, зато е...
Понедельник, 09 Январь 2017 20:56

На трассе Москва-Холмогоры открыли мобильный пункт обогрева

На трассе Москва-Холмогоры открыли мобильный пункт обогрева
На федеральной трассе Москва-Холмогоры в Ростовском районе открыли мобильный пункт обогрева. Автомобиль повышенной проходимости, оборудованный всем необходимым для помощи замерзающим на трассе водителям, дежурил в дни аномальных холодов недалеко от деревни Деболовское. Как только мороз ослабнет, он...
Понедельник, 09 Январь 2017 20:53

Пьяного водителя в Ярославле останавливали стрельбой по колесам

Пьяного водителя в Ярославле останавливали стрельбой по колесам
Погоня со стрельбой в Дзержинском районе Ярославля. 7-го января, чтобы остановить нарушителя, полицейским пришлось стрелять по колёсам его автомобиля. Около полуночи на проспекте Дзержинского наряд ДПС заметил, что «Форд-Фокус» проехал на красный сигнал светофора. Полицейские попытались его останови...
Понедельник, 09 Январь 2017 20:42

Дмитрий Миронов: морозы стали для нас проверкой на прочность

Дмитрий Миронов: морозы стали для нас проверкой на прочность
Об отоплении шла речь и на оперативном заседании в региональном правительстве. Испытание морозами на «отлично» выдержали восемь муниципальных образований области, 11 с задачей не справились. Самым проблемным стал Тутаевский район. Из-за аварии на магистральном трубопроводе без горячей воды остались...
Понедельник, 09 Январь 2017 17:28

Ярославский зоопарк примет в дар живые ели

Ярославский зоопарк примет в дар живые ели
Не выкидывайте елки. Их очень ждут в Ярославском зоопарке. Разумеется, речь идет о настоящих, не искусственных лесных красавицах. Традиционная посленовогодняя акция стартовала. Напомним, уже несколько лет подряд Ярославский зоопарк принимает праздничные елки на корм для парнокопытных. Еще один вариа...
Понедельник, 09 Январь 2017 17:26

В Ярославле стартовали соревнования ЦФО по настольному теннису

В Ярославле стартовали соревнования ЦФО по настольному теннису
Эта игра требует максимальной сосредоточенности и молниеносной реакции. Сегодня в Ярославле стартовали открытые соревнования по настольному теннису среди команд Центрального федерального округа. Ярославль принимает на своей территории спортсменов более чем из пятнадцати регионов России. «Мы проводим...
Понедельник, 09 Январь 2017 15:16

Новогоднюю ярмарку в Ярославле посетили почти 22 тысячи человек

Новогоднюю ярмарку в Ярославле посетили почти 22 тысячи человек
Новогоднюю ярмарку на Советской площади посетили почти 22 тысячи человек. Сам же праздник в ночь с 31 на первое вместе с главой региона Дмитрием Мироновым здесь отметили около 5 тысяч ярославцев и гостей города. Несмотря на сильные морозы, в новогодние каникулы на площади работали 23 домика-шале, гд...
Понедельник, 09 Январь 2017 15:12

Рыбинцы станут участниками праздника воздухоплавания с Федором Конюховым

Рыбинцы станут участниками праздника воздухоплавания с Федором Конюховым
С заявкой на мировой рекорд. Старт беспосадочного полета известного путешественника Федора Конюхова на самом большом в России аэростате запланирован с 12 по 16 января с аэродрома Южный в Рыбинске. Это произойдет на рассвете в один из наиболее благоприятных для полета дней. Вторым пилотом будет путеш...
Понедельник, 09 Январь 2017 14:50

В Первомайском районе прошла большая Рождественская елка

В Первомайском районе прошла большая Рождественская елка
Рождественский подарок для ребят Первомайского района — большая елка, сказочные герои, подарки и Дед Мороз. Причем этим малышам праздник был особенно необходим. К Рождественской елке Соня подготовилась основательно. Выучила стихотворение и пришла в Дом культуры в костюме Снегурочки. Соня Маковская:...
Понедельник, 09 Январь 2017 14:49

Телеканал «Россия 24.Ярославль» запустит проект «Мобильный репортёр»

Телеканал «Россия 24.Ярославль» запустит проект «Мобильный репортёр»
Самое яркое, важное и интересное — теперь создавать новости можете и вы, наши телезрители. Всё, что запечатлели объективы ваших видеокамер, мобильных телефонов и видеорегистраторов — увидит вся область. Присылайте ролики на наш сайт: Вести-Ярославль.ру в раздел «Мобильный репортёр». Программу смотри...
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Вторые сутки холодной воды и канализации.
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Вторые сутки без холодной воды и канализации
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