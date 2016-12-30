Снегурочка на пожарной машине, Дед Мороз на квадроцикле. Сотрудники МЧС поздравили с новогодними праздниками воспитанников детского дома «Чайка».
Новый год - пора сюрпризов. Но такого - воспитанники детского дома «Чайка» не ожидали. В канун ...
Море опасных моментов, голов, вратарских спасений и буря эмоций. В Ярославле состоялся традиционный новогодний мини-футбольный турнир. В областной центр съехались команды со всего «Золотого кольца». За главный трофей боролась и сборная журналистов, ...
В новогодние дни погода преподнесет свои сюрпризы. По сведениям ярославских синоптиков, комфортная зимняя температура, что установилась в эти дни, уже завтра сменится очередной слякотью. 31-го декабря и в ночь на 1-е января будет от нуля до 3-х ...
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