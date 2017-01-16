Лифт временно не работает. Для надземных переходов Ярославля это сообщение — не редкость. На этот раз три лифта вышли из строя во время сильных морозов. Один из них не исправен до сих пор. Состояние переходов проверили сотрудники мэрии. Надземный переход возле Московского вокзала для Евгении Домонто...