С заявкой на мировой рекорд. Старт беспосадочного полета известного путешественника Федора Конюхова на самом большом в России аэростате запланирован с 12 по 16 января с аэродрома Южный в Рыбинске. Это произойдет на рассвете в один из наиболее благоприятных для полета дней. Вторым пилотом будет путеш...