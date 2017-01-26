Икона, которая спустя двадцать с лишним лет возвратилась на историческую родину, еще до начала ее официальной экспозиции, привлекла внимание культурной общественности региона. Сакральное изображение, повествующее о последней земной неделе Христа, ...
625 миллионов рублей - на ремонт ярославских дорог. Область получит федеральную субсидию на развитие транспортной инфраструктуры агломерации «Ярославская». В ее составе: областной центр, 7 сельских поселений Ярославского района, Тутаев и поселок ...
2017-й год, который объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом экологии, Углич отметил переполненными мусорными контейнерами. Решение экологических проблем глава региона Дмитрий Миронов считает приоритетным направлением работы и чтобы ...
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