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В Ярославле после ремонта открылось хирургическое отделение больницы им. Семашко

190 миллионов рублей, 5 лет ожидания и самое современное оборудование. В Ярославле после ремонта открылось хирургическое отделение больницы имени Семашко. Обновленный корпус посетил первый заместитель председателя правительства области Виктор ...

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Временно отстранённый мэр Ярославля Евгений Урлашов останется в колонии

Евгений Урлашов, останется в колонии. Апелляционная комиссия Ярославского областного суда не изменила решения, принятого предыдущей инстанцией, которое теперь вступает в законную силу. А это значит, что статус "временно отстраненный" по отношению к ...

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На площади Труда в Ярославле откроется ярмарка «Ярославская»

Новогодняя ярмарка продолжит свою работу, но уже в другом месте. 11-ть домиков с Советской площади переехали на площадь Труда. Сегодня здесь откроется ярмарка «Ярославская». На ней гости, и жители города смогут приобрести изделия местных предприятий ...

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Новости Ярославля
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Пятница, 20 Январь 2017 21:38

В Ярославль идет похолодание

В Ярославль идет похолодание
Погода января продолжает удивлять своим непостоянством. По данным Ярославского Гидрометеоцентра, после относительно теплых дней в ночь на субботу ожидается похолодание до минус 7-ми — 12-ти градусов. Завтра днем синоптики обещают минус до −9-ти градусов ниже нуля. На следующей неделе станет ещ...
Пятница, 20 Январь 2017 21:26

Тутаевские кадеты пополнили ряды участников движения «Юнармия»

Тутаевские кадеты пополнили ряды участников движения «Юнармия»
Стремиться к победе в учебе и спорте. Тридцать юных кадетов в Тутаеве пополнили ряды участников военно-патриотического движения «Юнармия». Красные и синие береты, брюки песочного цвета — теперь на каждом из них форма юнармейца. Многие из них с детства мечтают служить в вооруженных силах России. Свои...
Пятница, 20 Январь 2017 21:14

«Вести» побывали на Ярославской фабрике валяной обуви

«Вести» побывали на Ярославской фабрике валяной обуви
Самая подходящая обувь для морозов — это валенки. Теперь их носят не только пожилые люди и дети, но и настоящие модницы. Как делают старинную русскую обувь и что модно в этом сезоне – узнали «Вести». Бабочки, звёздочки, вышивка, мех — на Ярославской фабрике валяной обуви к каждому сезону свои новинк...
Пятница, 20 Январь 2017 17:24

В Ярославле ищут нетрезвых водителей

В Ярославле ищут нетрезвых водителей
Сегодня в Ярославле стартовала акция по выявлению водителей, управляющих авто в нетрезвом виде. Ловить любителей отметить последний день рабочей недели и сесть за руль, будут и в выходные. К слову, только за минувшие сутки в регионе сотрудниками Госавтоинспекции выявлено около тысячи нарушений прави...
Пятница, 20 Январь 2017 17:19

Тротуар у госпиталя ветеранов в Ярославле превратился в сугроб

Тротуар у госпиталя ветеранов в Ярославле превратился в сугроб
Между госпиталем ветеранов и 2-й поликлиникой сугроб вместо тротуара. С просьбой о помощи к «Вестям» обратились жители Ярославля и прислали своё видео. Чтобы добраться до остановки людям приходится буквально взбираться на гору снега. Если интересные события попали в объектив и ваших видеокамер, теле...
Пятница, 20 Январь 2017 17:13

В Ярославле пройдет концерт памяти артистов ансамбля Александрова

В Ярославле пройдет концерт памяти артистов ансамбля Александрова
Сегодня 19 часов во Дворце культуры имени Добрынина состоится концерт памяти погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля Александрова. На сцену выйдут лучшие творческие коллективы города, которые исполнят вокальные и хореографические произведения из репертуара всемирно известного ансамбля. Мероприят...
Пятница, 20 Январь 2017 14:25

В Тутаеве задержали группу автоворов

В Тутаеве задержали группу автоворов
Похищение автомобилей, разборку и перепродажу они поставили на поток. Сотрудниками областного управления уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержаны участники преступной группы, совершившей серию краж легковых автомобилей на территории Ярославского региона. Группа находились в разработке о...
Пятница, 20 Январь 2017 14:21

В центре Ярославля таксист ножом угрожал другому водителю

В центре Ярославля таксист ножом угрожал другому водителю
В центре Ярославля, недалеко от площади Карла Маркса, произошёл неприятный инцидент. Между водителями двух легковых автомобилей прямо на проезжей части разгорелся конфликт. Один из участников потасовки вышел из своего авто, держа в руках большой нож. К счастью, применять в действии холодное оружие т...
Пятница, 20 Январь 2017 11:34

Ярославский «Локомотив» в Нижнем Новгороде переиграл «Торпедо»

Ярославский «Локомотив» в Нижнем Новгороде переиграл «Торпедо»
Ярославский «Локомотив» в Нижнем Новгороде сумел переиграть «Торпедо». Первую шайбу местные зрители ждали всего восемь минут. К их несчастью, отличился Андрей Локтионов. Однако уже в начале второго периода Станислав Егоршев восстановил равенство на табло. В середине заключительного игрового отрезка...
Пятница, 20 Январь 2017 09:25

Школьники Ярославского района уже 5 лет ухаживают за памятниками героев войны

Школьники Ярославского района уже 5 лет ухаживают за памятниками героев войны
«Дорогою памяти» еженедельно проходят все школьники Ярославского района. Так называется акция, которая уже стала традиционной. Пятый год ребята берут в руки лопаты и метлы и идут расчищать снег у памятников. Полина Парамонова фамилии бойцов на этом памятнике уже выучила наизусть. Снег с гранитных пл...
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На ул. Лисицына урожай на аварии машин
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