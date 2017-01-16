Ярославскому "Шиннику" исполнилось 60 лет. С круглой датой клуб поздравили руководители области и города, Российский футбольный союз, национальная лига и, конечно, болельщики. В честь праздника команда провела открытую тренировку, на которую пришли ...
Сотрудники Следственного комитета отметили 6 годовщину основания структуры и подвели итоги работы за год. Количество убийств не сократилось, а вот изнасилований и преступлений в отношении несовершеннолетних стало меньше. О динамике раскрываемости ...
Над устранением аварии на водопроводе в Ярославле, из-за которой затопило часть проспекта Авиаторов, работают коммунальщики. Напомним, трубу с холодной водой прорвало у дома №145, на проспекте Авиаторов. Воды вылилось столько, что автолюбителям ...
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